Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Germany's Next Topmodel Stories

Von Paris bis L.A.: Fashion-Week-Fieber & Penthouse-Träume!

JoynStaffel 1Folge 9vom 27.03.2025
Von Paris bis L.A.: Fashion-Week-Fieber & Penthouse-Träume!

Von Paris bis L.A.: Fashion-Week-Fieber & Penthouse-Träume!Jetzt kostenlos streamen

Germany's Next Topmodel Stories

Folge 9: Von Paris bis L.A.: Fashion-Week-Fieber & Penthouse-Träume!

52 Min.Folge vom 27.03.2025Ab 12

Drama, Laufsteg-Debüts und emotionale Einblicke: Bei "Germany's Next Topmodel Stories" geht es heiß her! Während Heidi Klums Sohn Henry in Paris sein Laufsteg-Debüt feiert und zwei GNTM-Kandidatinnen auf der Fashion Week glänzen, öffnen sich in Los Angeles die Herzen der Models. Und Samuel führt uns durch ein luxuriöses Penthouse.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Germany's Next Topmodel Stories
Joyn
Germany's Next Topmodel Stories

Germany's Next Topmodel Stories

Alle 1 Staffeln und Folgen