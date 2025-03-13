Erst Döner, dann Beauty! Heidi verwöhnt ihre ModelsJetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel Stories
Folge 7: Erst Döner, dann Beauty! Heidi verwöhnt ihre Models
47 Min.Folge vom 13.03.2025Ab 12
Neue Woche, neue Folge "Germany's Next Topmodel Stories" Heute hat Heidi Klum eine Überraschung für ihre Boys, sie bestellt Döner für alle! Außerdem gibt es eine Beauty-Session. Die Girls dürfen sich auf einem Schloss, wie Prinzessinnen fühlen und bekommen Besuch von einer "Germany's Next Topmodel"-Gewinnerin.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Germany's Next Topmodel Stories
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn