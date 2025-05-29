Zum Inhalt springenBarrierefrei
Germany's Next Topmodel Stories

Familien-Reunion in L.A.

Staffel 1Folge 18vom 29.05.2025
Familien-Reunion in L.A.

Folge 18: Familien-Reunion in L.A.

50 Min.Folge vom 29.05.2025Ab 12

Diese Woche wird es emotional! Taschentücher bereithalten, denn es dreht sich alles um das Thema Familie. Zwei glückliche Models dürfen zusammen mit ihren Liebsten Los Angeles erkunden. Aber das ist noch nicht alles: Heidi Klum schickt ihre Topmodels ins All!

