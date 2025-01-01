Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 7Folge 10
104 Min.Ab 12

In dieser Folge haben drei Mädchen eine ganz besondere Ehre. Sie werden von der Jury auserkoren und dürfen in die Mode-Metropole Paris fliegen und sich dort bei Castings den Designern vorstellen. Nach den Castings geht es weiter mit einer Sightseeing-Tour mit Thomas Rath, bei der der Juror den Mädchen ein paar typische Fashion Spots in der Stadt zeigt. In dieser Folge Mädchen dürfen außerdem auch ein großes Shooting mit Kristian Schuller machen.

ProSieben
