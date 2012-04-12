Zum Inhalt springenBarrierefrei
Germany's Next Topmodel

Auf nach Mexico

ProSiebenStaffel 7Folge 8vom 12.04.2012
Auf nach Mexico

Germany's Next Topmodel

Folge 8: Auf nach Mexico

102 Min.Folge vom 12.04.2012Ab 12

Weißer Sandstrand, himmelblaues Meer: In dieser Folge geht es für die Mädchen in die Karibik. Auch das Fotoshooting findet in einer wunderschönen Location statt. In einer sogenannten Cenote (einer Naturhöhle mit einem See im Innern) müssen sich die Kandidatinnen gestylt als weibliche Kämpferinnen als Dschungelschönheiten posieren. Zudem steht ein Casting für ein Editorial-Shooting, eine Challenge, ein Posing-Coaching mit Erin Wasson und natürlich eine Entscheidung auf dem Plan.

