Die Todesmelodie

sixxStaffel 5Folge 11vom 20.01.2026
Folge 11: Die Todesmelodie

39 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12

Ned und sein Kollege machen sich in einer Radiosendung über einen alten Telefonstreich lustig. Seinerzeit hat ein Anrufer seiner Freundin während einer Live-Sendung den Laufpass gegeben. Diese Szene spielen die beiden nach, allerdings mit unerwarteten Konsequenzen: Im Studio kommt es zu technischen Aussetzern und ständig wird ein spezielles Lied eingespielt. Melinda wird schnell klar, dass hier ein Geist seine Hände im Spiel hat ...

