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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Implosion

DisneyStaffel 5Folge 15vom 15.06.2026
Implosion

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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Folge 15: Implosion

42 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12

Melinda kauft bei einem etwas undurchsichtigen Händler alten Militärkram. Dummerweise hat sich an einen der Gegenstände ein Geist gehängt. Melinda versucht herauszufinden, wer dieser Geist ist, und welches Schicksal er erlitten hat. Gemeinsam mit Eli verfolgt sie den dubiosen Händler zu einem verlassenen Militärstützpunkt. Dort treiben sich eine ganze Reihe an Geistern herum - unter anderem auch ein zwölfjähriger Junge namens Joey, der seit einigen Tagen vermisst wird ...

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