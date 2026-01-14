Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 2: Tödlicher Kettenbrief
37 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 12
Melinda hat Visionen, in denen einem Mädchen Augen und Mund zugenäht werden. Dann wird die Wohnung von Neds Freundin Brianna verunstaltet und eine Puppe zurückgelassen, deren Augen und Mund zugenäht sind. Ned nimmt an, dass ein Geist dahintersteckt. Briannas Freundin Gwen ist vor Kurzem gestorben. Die beiden hatten Streit und Brianna hat nach Gwens Tod einen seltsamen Kettenbrief von ihr erhalten. Darin wird gedroht, dass alle, die die E-Mail ignorieren, bestraft werden ...
Genre:Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
