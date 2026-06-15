Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Panikraum

DisneyStaffel 5Folge 5vom 15.06.2026
Panikraum

PanikraumJetzt kostenlos streamen

Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Folge 5: Panikraum

42 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12

Elis neuer Patient, der erfolgreiche Geschäftsmann Nathan Weiss, leidet unter Paranoia. Er hat sein gesamtes Haus mit Überwachungskameras ausgestattet und schließt sich nachts in seinem Panikraum ein. Eli spürt, dass mehr dahinter steckt, als die Angst eines reichen Geschäftsmannes vor Einbrechern. Er bittet Melinda um Hilfe und schnell stellt sich heraus, dass ein Geist seine Hände im Spiel hat: Es handelt sich um Nathans Freundin Amy, die vor Kurzem verstorben ist ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Disney
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Alle 5 Staffeln und Folgen