Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 5: Panikraum
42 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12
Elis neuer Patient, der erfolgreiche Geschäftsmann Nathan Weiss, leidet unter Paranoia. Er hat sein gesamtes Haus mit Überwachungskameras ausgestattet und schließt sich nachts in seinem Panikraum ein. Eli spürt, dass mehr dahinter steckt, als die Angst eines reichen Geschäftsmannes vor Einbrechern. Er bittet Melinda um Hilfe und schnell stellt sich heraus, dass ein Geist seine Hände im Spiel hat: Es handelt sich um Nathans Freundin Amy, die vor Kurzem verstorben ist ...
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Alle Staffeln im Überblick
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: 2005 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 2: 2006 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 3: 2007 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 4: 2008 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 5: 2009 ABC/ABC Studios. All rights reserved.
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