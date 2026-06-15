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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Das Ouija-Brett

DisneyStaffel 5Folge 14vom 15.06.2026
Das Ouija-Brett

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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Folge 14: Das Ouija-Brett

42 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12

Neds Professorin Avery Grant wird von einem Geist heimgesucht. Melinda und Eli versuchen, mit dem Geist in Kontakt zu treten, aber dieser kommuniziert nur über ein Ouija-Brett und will sich nicht zeigen. Averys Verlobter kam vor drei Jahre bei einem Autounfall ums Leben. Ist es seine Seele, die nicht zur Ruhe kommt? Als sich der Geist kurz zeigt, zerschlägt sich diese Vermutung - es handelt sich um ein kleines Mädchen. Aber in welcher Verbindung steht es zu Avery?

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