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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Für immer

DisneyStaffel 5Folge 3vom 15.06.2026
Für immer

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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Folge 3: Für immer

42 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12

Elis Vater Ray erleidet einen Herzstillstand und stirbt. Nach und nach kommt ein dunkles Familiengeheimnis ans Licht. Elis Mutter Evelyn ist schon vor Jahren gestorben, und Eli hat immer gedacht, sie hätte ihren Frieden gefunden. Aber ihr Geist ist immer noch da und wendet sich schließlich an Melinda. Evelyn vermeidet es, ihrem Mann zu begegnen, was Melinda irritiert. Außerdem hat Aiden ein seltsames Bild gemalt, und alles deutet daraufhin, dass Evelyn eine Affäre hatte ...

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