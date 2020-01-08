Goldrausch in Alaska
Folge vom 08.01.2020: Krise am Klondike
87 Min.Folge vom 08.01.2020Ab 12
Erste Testbohrungen auf Parkers Schnabels 46 Hektar großem Claim haben ergeben: Das Gold ist dort ungleich verteilt. Deshalb will der junge Minenboss zuerst einen vielversprechenden Abschnitt erschließen. Und das möglichst schnell, denn die Wasserlizenz auf dem Areal gilt nur für ein Jahr. Die Schatzsucher müssen unter Zeitdruck 45 000 Kubikmeter Mutterboden abtragen, um an das kostbare Edelmetall zu gelangen. Dabei kommt auf dem Gelände jede verfügbare Maschine zum Einsatz. Und während das Team die Ärmel hochkrempelt, meldet sich unverhofft ein alter Bekannter.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-3, Season 5-15, Season 15-16, Season 16: Warner Bros. Discovery, Inc.