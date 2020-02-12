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Goldrausch in Alaska

Ein radikaler Plan

DMAXFolge vom 12.02.2020
Ein radikaler Plan

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Goldrausch in Alaska

Folge vom 12.02.2020: Ein radikaler Plan

43 Min.Folge vom 12.02.2020Ab 12

Die großen Steine im Schürfgut machen „Monster Red“ schwer zu schaffen. Die schweren Brocken haben die Siebroststäbe der Waschanlage beschädigt. Rick Ness und seine Gefährten packen am Duncan Creek das Schweißgerät aus, um den Schaden zu beheben. Minenboss Parker Schnabel engagiert derweil eine externe Beraterin, die auf seinem Claim die Produktivität steigern soll. Jessica Chiu hat in Berkeley studiert und für große Firmen wie Mercedes-Benz gearbeitet. Trotzdem sind Parkers Kollegen skeptisch: Kann die Uni-Absolventin dem Team tatsächlich weiterhelfen?

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