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Goldrausch in Alaska

Parker geht aufs Ganze

DMAXFolge vom 11.03.2020
Parker geht aufs Ganze

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Goldrausch in Alaska

Folge vom 11.03.2020: Parker geht aufs Ganze

44 Min.Folge vom 11.03.2020Ab 12

Parker Schnabel und seine Gefährten müssen sich am Crater Cut sputen, denn der Winter naht. Um sämtliches Schürfmaterial zu verarbeiten, benötigt das Team auf dem Claim eine zweite Waschanlage. Aber die 40 Tonnen schwere Maschine ist zu groß, um sie auf einen Anhänger zu laden. Deshalb will Parker das Monstrum mit einem Bagger zum neuen Standort ziehen. Kevin Beets greift unterdessen seinem Bruder Mike unter die Arme. Auf dem Mega-Abschnitt hat ein schwerer Felsbrocken das Förderband demoliert. Kann der Mechanik-Experte den Schaden reparieren?

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