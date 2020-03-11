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Goldrausch in Alaska

Schadensbegrenzung

DMAXFolge vom 11.03.2020
Schadensbegrenzung

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Goldrausch in Alaska

Folge vom 11.03.2020: Schadensbegrenzung

44 Min.Folge vom 11.03.2020Ab 12

Rick Ness musste seine anvisierten Ziele nach unten korrigieren, aber noch ist nicht alles verloren. Mit einer Ausbeute von 500 Unzen wäre sein Goldgräber-Business gerettet und der Glücksritter könnte am Ende der Saison seine Arbeiter ausbezahlen. Um diesen Plan in die Tat umzusetzen, ziehen am Duncan Creek alle an einem Strang. Tony Beets wagt sich derweil mit schwerem Gerät in unwegsames Gelände vor. Dabei versinkt sein Bagger am Paradise Hill im Morast. Kann das Team die 370 000 Dollar teure Baumaschine mit vereinten Kräften aus dem Dreck ziehen?

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