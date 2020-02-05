Die Goldader von Paradise HillJetzt kostenlos streamen
Goldrausch in Alaska
Folge vom 05.02.2020: Die Goldader von Paradise Hill
45 Min.Folge vom 05.02.2020Ab 12
In diesem Jahr müssen alle mit anpacken, damit der Familienbetrieb nicht den Bach runtergeht. Deshalb spannt Klondike-Veteran Tony Beets bei der Arbeit seine Söhne und seine Tochter mit ein. Mike, Kevin und Monica unterstützen ihren Vater nach Kräften, aber am Paradise Hill stoßen die Schatzsucher beim Graben auf steinharten Permafrostboden. Rick Ness hat am Duncan Creek ebenfalls mit Widrigkeiten zu kämpfen. Dem Abenteurer geht auf dem Claim der Sprit aus und die Straße nach Dawson City wurde gesperrt, weil in der Region heftige Waldbrände toben.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-3, Season 5-15, Season 15-16, Season 16: Warner Bros. Discovery, Inc.