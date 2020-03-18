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Goldrausch in Alaska

Nur ein verdammter Mechaniker

DMAXFolge vom 18.03.2020
Nur ein verdammter Mechaniker

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Goldrausch in Alaska

Folge vom 18.03.2020: Nur ein verdammter Mechaniker

44 Min.Folge vom 18.03.2020Ab 12

Fünf Wochen vor dem Ende der Schürfsaison gehen Parker Schnabel und seine Crew bei der Schatzsuche bis ans Limit. Die Glücksritter nehmen auf ihrem Claim eine zweite Anlage in Betrieb. „Big Red“ und „Sluicifer“ sollen rund um die Uhr Gold waschen. Dazu müssen die Männer die Maschinen pro Tag mit 400 Lkw-Ladungen Erdreich füttern. Am Duncan Creek kochen unterdessen die Gemüter hoch. Carl Rosk will nach einer kräftezehrenden 12-Stunden-Schicht die Brocken hinwerfen. Denn der gestresste Mechaniker wünscht sich von seinen Teamgefährten mehr Anerkennung.

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