Nur ein verdammter MechanikerJetzt kostenlos streamen
Goldrausch in Alaska
Folge vom 18.03.2020: Nur ein verdammter Mechaniker
44 Min.Folge vom 18.03.2020Ab 12
Fünf Wochen vor dem Ende der Schürfsaison gehen Parker Schnabel und seine Crew bei der Schatzsuche bis ans Limit. Die Glücksritter nehmen auf ihrem Claim eine zweite Anlage in Betrieb. „Big Red“ und „Sluicifer“ sollen rund um die Uhr Gold waschen. Dazu müssen die Männer die Maschinen pro Tag mit 400 Lkw-Ladungen Erdreich füttern. Am Duncan Creek kochen unterdessen die Gemüter hoch. Carl Rosk will nach einer kräftezehrenden 12-Stunden-Schicht die Brocken hinwerfen. Denn der gestresste Mechaniker wünscht sich von seinen Teamgefährten mehr Anerkennung.
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Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-3, Season 5-15, Season 15-16, Season 16: Warner Bros. Discovery, Inc.