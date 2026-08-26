Goldrausch in Alaska
Folge vom 26.08.2026: Trubel um die Trommel
44 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 6
Tony Beets' Team hat in 14 Wochen Gold im Wert von 17 Millionen Dollar zutage gefördert. Das ist eine beachtliche Ausbeute. Doch der „König des Klondike“ will mehr, und eine weitere potenzielle Einnahmequelle steht noch immer still. Damit die Trommel am Paradise Hill möglichst schnell in Betrieb genommen wird, macht Tony das Vorhaben zur Chefsache. Auch Rick Ness zieht die Zügel an. Jeder seiner Fahrer soll täglich 100 Fuhren Erdreich abtransportieren. Dieses Pensum bringt den einen oder anderen an seine Grenzen. Der Zeitdruck sorgt für Spannungen unter den Goldgräbern.
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Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-3, Season 5-15, Season 15-16, Season 16: Warner Bros. Discovery, Inc.