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Goldrausch in Alaska

Das kleinere Übel

DMAXFolge vom 26.08.2026
Das kleinere Übel

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Goldrausch in Alaska

Folge vom 26.08.2026: Das kleinere Übel

44 Min.Folge vom 26.08.2026

Enorm hohe Betriebskosten: Parker Schnabel gibt pro Woche fast eine Million Dollar aus. Gleichzeitig sinkt die Edelmetallausbeute. Seine Hauptsorge gilt der „Goldenen Meile“. Alle Abläufe müssen reibungslos ineinandergreifen. Sein Team soll sich auf diesen Abschnitt fokussieren und so viel Schürfgut wie möglich aufschütten. Rick Ness und seine Crew bewegen ebenfalls gigantische Mengen Erdreich. Sogar Köchin Heather hilft beim Abtransport. Dennoch ist ungewiss, ob der Minenboss seinem Team in diesem Jahr einen Bonus auszahlen kann. Das bringt einen Mitarbeiter ins Grübeln.

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