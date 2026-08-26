Goldrausch in Alaska
Folge vom 26.08.2026: Das kleinere Übel
44 Min.Folge vom 26.08.2026
Enorm hohe Betriebskosten: Parker Schnabel gibt pro Woche fast eine Million Dollar aus. Gleichzeitig sinkt die Edelmetallausbeute. Seine Hauptsorge gilt der „Goldenen Meile“. Alle Abläufe müssen reibungslos ineinandergreifen. Sein Team soll sich auf diesen Abschnitt fokussieren und so viel Schürfgut wie möglich aufschütten. Rick Ness und seine Crew bewegen ebenfalls gigantische Mengen Erdreich. Sogar Köchin Heather hilft beim Abtransport. Dennoch ist ungewiss, ob der Minenboss seinem Team in diesem Jahr einen Bonus auszahlen kann. Das bringt einen Mitarbeiter ins Grübeln.
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Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2-3, Season 5-15, Season 15-16, Season 16: Warner Bros. Discovery, Inc.