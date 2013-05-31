Goldrausch in Alaska
Folge vom 31.05.2013: Eine schwere Entscheidung
44 Min.Folge vom 31.05.2013Ab 6
Todd Hoffman muss eine Entscheidung treffen, denn der Claim am Quartz Creek wirft kein Geld ab. Trotz immenser Unkosten haben es die Schatzsucher dort bisher nur auf magere sieben Unzen Edelmetall gebracht. Da es so nicht weitergehen kann, macht Todd den Laden dicht. Ab sofort werden sich beide Teams mit vereinten Kräften auf das Gebiet am Indian River konzentrieren. Dave Turin und seine Männer haben dort schon Gold im Wert von 270.000 Dollar gefördert, und die Abenteurer sind sich einig, dass es noch wesentlich mehr zu holen gibt. Vorausgesetzt beide Crews arbeiten Hand in Hand und es entbrennt kein interner Konkurrenzkampf.
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Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-3, Season 5-15, Season 15-16, Season 16: Warner Bros. Discovery, Inc.