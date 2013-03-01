Goldrausch in Alaska
Folge vom 01.03.2013: Die Abrechnung
44 Min.Folge vom 01.03.2013Ab 6
Todd Hoffman und seinen Männern bleiben am Quartz Creek nur noch wenige Tage - dann schlägt für sie die Stunde der Wahrheit: Jason Otteson, der Investor des Unternehmens, wird persönlich auf dem Claim in Alaska vorbeischauen, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Und die Ansagen des Geschäftsmannes sind unmissverständlich: 100 Unzen Gold in drei Wochen, sonst wird er sich aus dem Projekt zurückziehen. Sollten die Schatzsucher dieses Pensum in der angegeben Zeit nicht schaffen, droht ihnen nicht nur ein herber Gesichtsverlust. Auch ihr Traum vom Reichtum würde platzen wie eine Seifenblase. Denn alleine, ohne finanzielle Unterstützung, können Todd und die Crew am Klondike River auf keinen Fall weiterarbeiten.
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Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-3, Season 5-15, Season 15-16, Season 16: Warner Bros. Discovery, Inc.