Goldrausch in Alaska
Folge vom 10.05.2013: Die Turbo-Trommel
44 Min.Folge vom 10.05.2013Ab 6
Dave Turins Männer haben in den vergangenen acht Wochen am Indian River rund 20.000 Kubikmeter Erdreich bewegt, und die Ausbeute kann sich sehen lassen: Mit 115 Unzen Gold im Wert von rund 140.000 Euro hat das Team die Anforderungen erfüllt. Für Todd Hoffmans Crew war die Saison vergleichsweise enttäuschend. Doch jetzt soll sich für die Goldsucher alles zum Guten wenden, denn der Ersatzmotor für Todds Turbo-Trommel ist endlich eingetroffen. Die Maschine ist an einen Generator gekoppelt und hat wesentlich mehr Leistung als die alte. Doch der Einbau des schweren Geräts wird für die Mechaniker auf dem Claim zur echten Herausforderung.
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Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-3, Season 5-15, Season 15-16, Season 16: Warner Bros. Discovery, Inc.