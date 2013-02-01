Goldrausch in Alaska
Folge vom 01.02.2013: Kampfansage
44 Min.Folge vom 01.02.2013Ab 6
90 Kubikmeter Material pro Stunde - wenn Dave Turin und sein Team ihr Pensum von 500 Unzen Edelmetall im Wert von rund 600.000 US-Dollar in diesem Jahr schaffen wollen, müssen sie die Kapazitäten der neuen Waschanlage voll ausschöpfen. Nur so können sie das ambitionierte Ziel noch erreichen, denn die Saison ist schon sehr weit fortgeschritten. Um an das goldhaltige Gestein zu gelangen, müssen die Männer auf ihrem Claim aber zunächst eine zwei Meter dicke Erdschicht abtragen und den Wald roden. Auf die Schatzsucher wartet in Alaska also jede Menge Arbeit, aber Daves Crew ist fest entschlossen, sich nicht unterkriegen zu lassen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-3, Season 5-9, Season 9-15, Season 15-16, Season 16: Warner Bros. Discovery, Inc.