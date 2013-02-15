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Goldrausch in Alaska

Der Prototyp

DMAXFolge vom 15.02.2013
Der Prototyp

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Goldrausch in Alaska

Folge vom 15.02.2013: Der Prototyp

44 Min.Folge vom 15.02.2013

Am Quartz Creek gibt es goldhaltigen Boden. Aber Todd Hoffman und sein Schatzsucher-Team haben noch immer keine Waschanlage. Ein Drittel der Saison ist bereits vorüber, den Männern läuft die Zeit davon. Ihr hochgestecktes Ziel von 1000 Unzen rückt immer weiter in die Ferne. Dave Turin stoppt derweil nach einem katastrophalen Cleanout am Indian River alle Maschinen. Die Ausbeute entspricht nicht den Erwartungen. Gräbt die Truppe an der falschen Stelle? Und Parker Schnabel will in einer Woche mehr Edelmetall ans Tageslicht befördern als im ganzen letzten Jahr.

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