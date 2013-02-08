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Goldrausch in Alaska

Unter Druck

DMAXFolge vom 08.02.2013
Unter Druck

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Goldrausch in Alaska

Folge vom 08.02.2013: Unter Druck

44 Min.Folge vom 08.02.2013Ab 6

Die schweren Maschinen der Schatzsucher in Alaska haben Tausende von Dollar gekostet. Da Todd Hoffman und seine Gefährten solch hohe Summen nicht allein aufbringen konnten, haben sie in dieser Saison einen Investor ins Boot geholt. Doch der Geldgeber wird langsam ungeduldig. Jason Otteson möchte endlich Ergebnisse sehen und stellt dem Team ein Ultimatum: Todd und seine Crew müssen innerhalb von drei Wochen 100 Unzen Gold schürfen, sonst fällt jede weitere finanzielle Unterstützung flach.

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