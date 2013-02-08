Goldrausch in Alaska
Folge vom 08.02.2013: Unter Druck
44 Min.Folge vom 08.02.2013Ab 6
Die schweren Maschinen der Schatzsucher in Alaska haben Tausende von Dollar gekostet. Da Todd Hoffman und seine Gefährten solch hohe Summen nicht allein aufbringen konnten, haben sie in dieser Saison einen Investor ins Boot geholt. Doch der Geldgeber wird langsam ungeduldig. Jason Otteson möchte endlich Ergebnisse sehen und stellt dem Team ein Ultimatum: Todd und seine Crew müssen innerhalb von drei Wochen 100 Unzen Gold schürfen, sonst fällt jede weitere finanzielle Unterstützung flach.
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Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-3, Season 5-9, Season 9-15, Season 15-16, Season 16: Warner Bros. Discovery, Inc.