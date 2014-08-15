Goldtaucher der Beringsee
Folge vom 15.08.2014: Schweres Gefährt
45 Min.Folge vom 15.08.2014Ab 12
Rund 100 Kilometer entfernt vom nördlichen Polarkreis riskiert eine Handvoll Abenteurer für den Traum von Ruhm und Reichtum im eisigen Wasser der Beringsee Kopf und Kragen. 70 000 Dollar haben Vernon Adkison und sein Team in ihren neuen Bagger investiert. Die Goldsucher haben das schwere Arbeitsgerät mit einem Generator, einem 25 Meter langen Schlauch und einer leistungsstarken Pumpe aufgerüstet, um vor der Küste des kleinen Städtchens Nome wertvolle Schätze zu heben. Diese Unkosten müssen die Männer nun wieder reinholen. Ex-Navy-Taucher Kevin macht dabei unter Wasser den gefährlichsten Job.
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Genre:Reality, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-4, Season 10-13: Warner Bros. Discovery, Inc.