Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Goldtaucher der Beringsee

Es wird wärmer

DMAXFolge vom 05.09.2014
Es wird wärmer

Es wird wärmerJetzt kostenlos streamen

Goldtaucher der Beringsee

Folge vom 05.09.2014: Es wird wärmer

45 Min.Folge vom 05.09.2014Ab 6

Die Sommerschmelze kündigt das Ende der Eisbaggersaison an. Die warme Sonne ist für die Schatzsucher wie ein Fluch, denn die meisten Teams haben bis dato nur wenig Gold gefunden. Die Ausbeute reicht gerade aus, um die Spritkosten zu bezahlen. In einem Kraftakt versuchen die Männer vor der Küste von Nome zu retten, was zu retten ist. Kapitän Vernon Adkison und seine Crew hoffen beim letzten Tauchgang auf den ganz großen Coup.

Alle verfügbaren Folgen