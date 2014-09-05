Goldtaucher der Beringsee
Folge vom 05.09.2014: Es wird wärmer
45 Min.Folge vom 05.09.2014Ab 6
Die Sommerschmelze kündigt das Ende der Eisbaggersaison an. Die warme Sonne ist für die Schatzsucher wie ein Fluch, denn die meisten Teams haben bis dato nur wenig Gold gefunden. Die Ausbeute reicht gerade aus, um die Spritkosten zu bezahlen. In einem Kraftakt versuchen die Männer vor der Küste von Nome zu retten, was zu retten ist. Kapitän Vernon Adkison und seine Crew hoffen beim letzten Tauchgang auf den ganz großen Coup.
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Genre:Reality, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3, Season 10-13: Warner Bros. Discovery, Inc.