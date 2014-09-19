Goldtaucher der Beringsee
Folge vom 19.09.2014: Meuterei
45 Min.Folge vom 19.09.2014Ab 12
An Bord der „Christine Rose“ herrscht dicke Luft, denn für Shawn Pomrenke und seine Crew war die Sommersaison bis dato ein einziges Desaster. Statt Gold stapeln sich an Deck unbezahlte Rechnungen im Wert von über 200 000 Dollar. Die magere Ausbeute zerrt am Nervenkostüm der Schatzsucher. Die Stimmung unter den Abenteurern ist extrem gereizt. Familienstreitigkeiten bringen das Fass endgültig zum Überlaufen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-3, Season 10-13: Warner Bros. Discovery, Inc.