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Goldtaucher der Beringsee

Volles Risiko

DMAXFolge vom 10.10.2014
Volles Risiko

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Goldtaucher der Beringsee

Folge vom 10.10.2014: Volles Risiko

45 Min.Folge vom 10.10.2014Ab 12

Der Wetterbericht verheißt nichts Gutes: Vor der Küste von Nome in Alaska braut sich ein Unwetter zusammen. Das bringt die Schatzsucher in ernsthafte Schwierigkeiten, denn ihre tonnenschweren Baggerschiffe kommen auf dem Ozean nur sehr langsam voran und sind schwer zu manövrieren. Mit vereinten Kräften versucht die Crew der „Christine Rose“ rechtzeitig das Festland zu erreichen. Emily Riedel und das Team der „Eroica“ weichen unterdessen in sichere Gefilde aus und versuchen ihr Glück am Kougarok River.

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