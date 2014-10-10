Goldtaucher der Beringsee
Folge vom 10.10.2014: Volles Risiko
45 Min.Folge vom 10.10.2014Ab 12
Der Wetterbericht verheißt nichts Gutes: Vor der Küste von Nome in Alaska braut sich ein Unwetter zusammen. Das bringt die Schatzsucher in ernsthafte Schwierigkeiten, denn ihre tonnenschweren Baggerschiffe kommen auf dem Ozean nur sehr langsam voran und sind schwer zu manövrieren. Mit vereinten Kräften versucht die Crew der „Christine Rose“ rechtzeitig das Festland zu erreichen. Emily Riedel und das Team der „Eroica“ weichen unterdessen in sichere Gefilde aus und versuchen ihr Glück am Kougarok River.
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Genre:Reality, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-3, Season 10-13: Warner Bros. Discovery, Inc.