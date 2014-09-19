Goldtaucher der Beringsee
Folge vom 19.09.2014: Lasst die Spiele beginnen
45 Min.Folge vom 19.09.2014Ab 6
Die Aussicht auf Ruhm und Reichtum lockt immer mehr Abenteurer in den nördlichsten Bundesstaat. Vor der Küste des kleinen Städtchens Nome in Alaska tummeln sich in diesem Jahr rund 60 Baggerschiffe, und die besten Schürfspots sind hart umkämpft. Ganz nach dem Motto: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Dabei kommt es mitunter auch zu Reibereien. Hank Schimschat und sein Team geraten in dieser Episode mit der Crew der „Christine Rose“ aneinander.
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Genre:Reality, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-4, Season 10-13: Warner Bros. Discovery, Inc.