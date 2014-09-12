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Goldtaucher der Beringsee

Der verlorene Bagger

DMAXFolge vom 12.09.2014
Der verlorene Bagger

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Goldtaucher der Beringsee

Folge vom 12.09.2014: Der verlorene Bagger

44 Min.Folge vom 12.09.2014Ab 12

Kapitän Shawn Pomrenke und die Crew der „Christine Rose“ haben in Alaska mit schwerwiegenden Problemen zu kämpfen. Ihr 25 Meter langes Baggerschiff sitzt wegen eines verkanteten, 4,5 Tonnen schweren Bodenankers auf dem Ozean fest. Nun müssen sich die Männer schnell etwas einfallen lassen, denn beim nächsten Sturm könnten heftige Wellen das Arbeitsgerät beschädigen oder am Ende sogar versenken.

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