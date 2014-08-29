Goldtaucher der Beringsee
Folge vom 29.08.2014: Machtwechsel
45 Min.Folge vom 29.08.2014Ab 6
Bis dato war die Plackerei völlig umsonst. Die „Steve’s World On Ice“-Crew hat im Gegensatz zu den anderen Teams in dieser Saison vor der Küste Nomes noch nicht eine Unze Gold gefunden, und die Mannschaft verliert das Vertrauen in ihren Kapitän. Haben die Männer nur eine Pechsträhne, oder trifft Skipper Steve Riedel die falschen Entscheidungen? Unter den Abenteurern macht sich Ratlosigkeit breit, und die Stimmung ist extrem gereizt. Es droht ein Machtwechsel.
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Genre:Reality, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3, Season 10-13: Warner Bros. Discovery, Inc.