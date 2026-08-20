Fatale Entscheidung: Aus Liebe wird Konkurrenz-KampfJetzt ohne Werbung streamen
Good Luck Guys
Folge 10: Fatale Entscheidung: Aus Liebe wird Konkurrenz-Kampf
51 Min.Folge vom 20.08.2026Ab 12
Die wohl taktischste Muschelzeremonie des gesamten Spiels. Diese Entscheidung verändert alles grundlegend. Von der Mehrzahl erkoren ziehen zwei Teams in das Exit-Duell. Noch vor dem nächsten Morgen erhält ein Team ein unwiderstehliches Angebot. Hält die Freude lange an? Oder birgt das Spiel schon die nächste Herausforderung?
Alle Staffeln im Überblick
Good Luck Guys
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Joyn