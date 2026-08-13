Alles muss raus: Luxus und Loyalität adé!Jetzt ohne Werbung streamen
Good Luck Guys
Folge 7: Alles muss raus: Luxus und Loyalität adé!
43 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 12
Am Lost Beach zählen längst nicht mehr nur Siege, sondern auch Taktik und der richtige Umgang mit Perlen. Während Team Rot nach dem Exit-Duell Stärke beweist, muss Team Pink den nächsten Rückschlag verkraften. Der Gebrauchtwaren-Shop eröffnet neue Chancen und wirft die Frage auf: Luxus oder Perlen? Gleichzeitig sorgt der Umgang mit den wertvollen Perlen für Zweifel an der Fairness. Klar ist: Der Kampf um den Protektor hat längst begonnen.
Alle Staffeln im Überblick
Good Luck Guys
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Joyn