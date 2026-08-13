Ananas-Jagd und Wasser-Knappheit: Es mangelt an allem - außer am StreitJetzt ohne Werbung streamen
Good Luck Guys
Folge 8: Ananas-Jagd und Wasser-Knappheit: Es mangelt an allem - außer am Streit
46 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 12
Die überraschende Neuverteilung der Perlen bringt den Lost Beach ins Chaos. Vor dem nächsten Safety Game werden Allianzen geschmiedet, Stimmen kalkuliert und Beziehungen zum Streitpunkt. Besonders Nelly und Dion treten immer stärker als Einheit auf und sorgen damit für Spannungen im Camp. Während einige Teams ihre Chance auf den Protektor wittern, liegen im Safety Game Hoffnung und Enttäuschung eng beieinander. Ein Moment kann alles entscheiden.
Alle Staffeln im Überblick
Good Luck Guys
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Joyn