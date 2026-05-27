Lasst uns mehr Fehler machen!Jetzt kostenlos streamen
Gysi gegen Guttenberg
Folge 159: Lasst uns mehr Fehler machen!
Wie geht Politik mit Fehlern um – und warum fällt es dort oft so schwer, sie einzugestehen? In der neuen Folge von Gysi gegen Guttenberg geht es um Fehlerkultur, politische Verantwortung und den Umgang mit öffentlichem Druck. Gregor Gysi und Karl-Theodor zu Guttenberg sprechen darüber, warum Fehler in der Politik oft besonders schwer wiegen. Nicht selten stehen am Ende öffentliche Kritik, politische Konsequenzen oder sogar Rücktrittsforderungen. Gleichzeitig stellt sich die Frage, wie weit politische Verantwortung reicht: Sollten Minister für Fehler haften, die sie nicht verursacht haben? Auch der Umgang mit politischen Fehlern wird diskutiert: Untersuchungsausschüsse dienen zwar der Aufarbeitung, werden aber nicht selten auch als politisches Instrument wahrgenommen. Zudem geht es um den Druck durch Medien und Öffentlichkeit, die sich oft vor allem auf Fehlersuche konzentrieren. Darüber hinaus wird grundsätzlicher auf die gesellschaftliche Fehlerkultur geblickt: Warum fällt es so schwer, Menschen nach einem Fehler auch die Möglichkeit zu geben, es erneut zu versuchen und es besser zu machen? Eine Debatte über Verantwortung, öffentliche Wahrnehmung und die Frage, wie eine konstruktive Fehlerkultur überhaupt aussehen kann. Viel Vergnügen bei der neuen Folge! +NEWS+ Für uns bei der Open Minds Media, hat eine aufregende Zeit begonnen! Wir haben unsere Medienmarke GUTTENBERG und damit einige neue, spannende Formate gelauncht. Dienstags gibt es immer Land in Sicht-der Newstalk mit Klaus Brinkbäumer & Friends. Finden können Sie den Podcast hier: Spotify: https://open.spotify.com/episode/4U6uW1fPTDcYWkvZo0o2UZ?si=30968375b9524a61 Apple: https://podcasts.apple.com/de/podcast/land-in-sicht/id1874020578?I=en-GB Youtube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk/shorts Freitags gibt's immer die neue Folge des USA-Talks „Make America GOOD Again" mit der Gysi-gegen-Guttenberg Produzentin Ricardia Bramley 🎙️und KT Guttenberg. Make America GOOD Again ist hier zu finden: Spotify: https://open.spotify.com/show/35hEyPYLSc6rb7uNGWqS56?si=2e52aced02bb4341 Apple: https://podcasts.apple.com/de/podcast/make-america-good-again/id1872629250?l=en-GB YouTube: https://www.youtube.com/@MakeAmericaGOODagainDerUS-Talk Alle Infos finden Sie hier: www.guttenberg.media Dort können Sie sich auch schon beim NEULAND Update anmelden. 📚Weitere Empfehlungen: ✨ Neues Buch von KT zu Guttenberg Ein Auszug ist in den Freitagsfolgen zu hören - wer mehr möchte, findet das Buch hier: https://www.herder.de/leben/shop/p6/93765-3-worte-gebundene-ausgabe/ ✨ Neues Buch von Gregor Gysi Gerade erschienen! Jetzt bestellen: https://www.aufbau-verlage.de/aufbau/mein-leben-13-buchern/978-3-351-04276-9 ⭐️GGG Spiegel-Bestseller Sie haben „Gysi gegen Guttenberg" noch nicht gelesen? Hier entlang - ideal auch zum Verschenken: https://www.herder.de/geschichte-politik/shop/p4/85153-gysi-gegen-guttenberg-gebundene-ausgabe/ 🎟️Live 2026: Gysi gegen Guttenberg - Wir kommen zu Ihnen! Contra Create & Open Minds Media präsentieren: GYSI GEGEN GUTTENBERG LIVE 2026 Tickets finden Sie hier: https://www.myticket.de/de/gysi=gegen-guttenberg-tickets 29.09.2026, Neunkirchen, Gebläsehalle Neunkirchen 30.10.2026, Bochum, Ruhrcongress Bochum 01.12.2026, Kulmbach, Stadthalle Kulmbach Du möchtest Werbung in diesem Podcast schalten? Dann erfahre hier mehr über die Werbemöglichkeiten bei Seven.One Audio: https://www.seven.one/portfolio/sevenone-audio Du möchtest mehr über unsere Werbepartner erfahren? Hier findest du alle Infos & Rabatte: https://linktr.ee/gysigegenguttenbergpodcast
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