Die Lehren von Corona: Sind wir besser gewappnet?Jetzt kostenlos streamen
Gysi gegen Guttenberg
Folge 151: Die Lehren von Corona: Sind wir besser gewappnet?
Karl-Theodor zu Guttenberg und Gregor Gysi sprechen über die Lehren von Corona Zu dem Thema hat sich nun auch eine Enquete-Kommission zusammengefunden. In unserer Lebenszeit haben wir eine solche globale Krise noch nie überwinden müssen. Gewissermaßen haben wir Corona aber überwunden, zumindest gibt es aktuell keine Lockdowns und Maskenpflicht-und so stellen wir uns die Frage: Was sind die Lektionen für die Zukunft? Wenn wir wieder mit einer Pandemie konfrontiert würden, wären wir diesmal besser vorbereitet? Politisch gesehen, haben sich große Spaltungen in der Gesellschaft vollzogen und viele Wählende haben ihr Wahlverhalten verändert. Und wie war es in den USA? Wie hat KT die Pandemie in den USA erlebt? Inzwischen hat sich die Impfstoff-Entwicklung fortgesetzt, Laborkapazitäten sind besser und die Remote-Infrastruktur für Schulen und Arbeit wurde massiv ausgebaut. Doch wird es reichen? Neben Corona gibt es einen kurzen Exkurs zu Guido Westerwelle anlässlich des 10-jährigen Todestages des FDP-Spitzenpolitikers und der erfolgreichen Doku unserer Open Minds Media. Sehen kann man den Film in der ARD Mediathek: https://www.ardmediathek.de/video/westerwelle/westerwelle/wdr/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWI0cmFnLXNvcGhvcmEtNTc4MjJmZTctYzlkYiOOYTI4LTgwNDYtOTgzNTgwZWFhYTUz? Viel Vergnügen bei der neuen Folge! Schreiben können Sie uns hier: ggg@openminds.media Wir freuen uns auf Ihre Themenvorschläge und Anmerkungen! +NEWS+ Für uns bei der Open Minds Media, hat eine aufregende Zeit begonnen! Wir haben unsere Medienmarke GUTTENBERG und damit einige neue, spannende Formate gelauncht. Dienstags gibt es immer Land in Sicht-der Newstalk mit Klaus Brinkbäumer & Friends. Finden können Sie den Podcast hier: Spotify: https://open.spotify.com/episode/4U6uW1fPTDcYWkvZo0o2UZ?si=30968375b9524a61 Apple: https://podcasts.apple.com/de/podcast/land-in-sicht/id1874020578?I=en-GB Youtube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk/shorts Freitags gibt's immer die neue Folge des USA-Talks „Make America GOOD Again" mit der Gysi-gegen-Guttenberg Produzentin Ricardia Bramley 🎙️und KT Guttenberg. Make America GOOD Again ist hier zu finden: Spotify: https://open.spotify.com/show/35hEyPYLSc6rb7uNGWqS56?si=2e52aced02bb4341 Apple: https://podcasts.apple.com/de/podcast/make-america-good-again/id1872629250?l=en-GB YouTube: https://www.youtube.com/@MakeAmericaGOODagainDerUS-Talk Alle Infos finden Sie hier: www.guttenberg.media Dort können Sie sich auch schon beim NEULAND Update anmelden. 📚Weitere Empfehlungen: ✨ Neues Buch von KT zu Guttenberg Ein Auszug ist in den Freitagsfolgen zu hören - wer mehr möchte, findet das Buch hier: https://www.herder.de/leben/shop/p6/93765-3-worte-gebundene-ausgabe/ ✨ Neues Buch von Gregor Gysi Gerade erschienen! Jetzt bestellen: https://www.aufbau-verlage.de/aufbau/mein-leben-13-buchern/978-3-351-04276-9 ⭐️GGG Spiegel-Bestseller Sie haben „Gysi gegen Guttenberg" noch nicht gelesen? Hier entlang - ideal auch zum Verschenken: https://www.herder.de/geschichte-politik/shop/p4/85153-gysi-gegen-guttenberg-gebundene-ausgabe/ 🎟️Live 2026: Gysi gegen Guttenberg - Wir kommen zu Ihnen! Contra Create & Open Minds Media präsentieren: GYSI GEGEN GUTTENBERG LIVE 2026 Tickets finden Sie hier: https://www.myticket.de/de/gysi=gegen-guttenberg-tickets 27.5.2026, Aachen, Eurogress Aachen 29.09.2026, Neunkirchen, Gebläsehalle Neunkirchen 30.10.2026, Bochum, Ruhrcongress Bochum 01.12.2026, Kulmbach, Stadthalle Kulmbach Du möchtest Werbung in diesem Podcast schalten? Dann erfahre hier mehr über die Werbemöglichkeiten bei Seven.One Audio: https://www.seven.one/portfolio/sevenone-audio Du möchtest mehr über unsere Werbepartner erfahren? Hier findest du alle Infos & Rabatte: https://linktr.ee/gysigegenguttenbergpodcast
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