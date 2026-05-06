So neurotisch ist unsere Gesellschaft: Timmy der WalJetzt kostenlos streamen
Gysi gegen Guttenberg
Folge 156: So neurotisch ist unsere Gesellschaft: Timmy der Wal
Hinweis: Diese Folge wurde vor dem geplanten Rettungsversuch aufgezeichnet, bei dem Timmy per Schiff in tiefere Gewässer geleitet werden soll. Der Ausgang ist daher nicht Gegenstand dieser Ausgabe. Seit Wochen sorgt „Timmy der Wal“ für Schlagzeilen und eine ungewöhnlich emotionale Debatte. In der neuen Folge von Gysi gegen Guttenberg steht der Buckelwal im Mittelpunkt – und die Frage, wie mit solchen Situationen öffentlich und politisch umgegangen wird. Gregor Gysi und Karl-Theodor zu Guttenberg erinnern dabei auch an ähnliche Fälle wie „Bruno“ und „Knut“, die einst große mediale Aufmerksamkeit erhielten und zu öffentlichen Symbolfiguren wurden. Im aktuellen Fall stellt sich die Frage, wie mit einer möglichen Rettung umzugehen ist. Beide hoffen, dass Timmy gerettet werden kann, betonen aber zugleich, dass Eingriffe nur bei realistischen Erfolgsaussichten sinnvoll sind. Gleichzeitig hat die Diskussion rund um den Wal eine eigene Dynamik entwickelt: Im Netz wird teils hitzig gestritten, obwohl es im Kern um den Versuch geht zu helfen. Warum schlägt ein eigentlich positives Anliegen so schnell in Konflikt um? Darüber hinaus dient der Fall als Ausgangspunkt für eine grundsätzliche Betrachtung: Wie wird in Deutschland mit Problemen umgegangen? Viel Aufmerksamkeit, viele Debatten – aber kommt es auch zu klaren Entscheidungen? Viel Vergnügen bei der neuen Folge! +NEWS+ Für uns bei der Open Minds Media, hat eine aufregende Zeit begonnen! Wir haben unsere Medienmarke GUTTENBERG und damit einige neue, spannende Formate gelauncht. Dienstags gibt es immer Land in Sicht-der Newstalk mit Klaus Brinkbäumer & Friends. Finden können Sie den Podcast hier: Spotify: https://open.spotify.com/episode/4U6uW1fPTDcYWkvZo0o2UZ?si=30968375b9524a61 Apple: https://podcasts.apple.com/de/podcast/land-in-sicht/id1874020578?I=en-GB Youtube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk/shorts Freitags gibt's immer die neue Folge des USA-Talks „Make America GOOD Again" mit der Gysi-gegen-Guttenberg Produzentin Ricardia Bramley 🎙️und KT Guttenberg. Make America GOOD Again ist hier zu finden: Spotify: https://open.spotify.com/show/35hEyPYLSc6rb7uNGWqS56?si=2e52aced02bb4341 Apple: https://podcasts.apple.com/de/podcast/make-america-good-again/id1872629250?l=en-GB YouTube: https://www.youtube.com/@MakeAmericaGOODagainDerUS-Talk Alle Infos finden Sie hier: www.guttenberg.media Dort können Sie sich auch schon beim NEULAND Update anmelden. 📚Weitere Empfehlungen: ✨ Neues Buch von KT zu Guttenberg Ein Auszug ist in den Freitagsfolgen zu hören - wer mehr möchte, findet das Buch hier: https://www.herder.de/leben/shop/p6/93765-3-worte-gebundene-ausgabe/ ✨ Neues Buch von Gregor Gysi Gerade erschienen! Jetzt bestellen: https://www.aufbau-verlage.de/aufbau/mein-leben-13-buchern/978-3-351-04276-9 ⭐️GGG Spiegel-Bestseller Sie haben „Gysi gegen Guttenberg" noch nicht gelesen? Hier entlang - ideal auch zum Verschenken: https://www.herder.de/geschichte-politik/shop/p4/85153-gysi-gegen-guttenberg-gebundene-ausgabe/ 🎟️Live 2026: Gysi gegen Guttenberg - Wir kommen zu Ihnen! Contra Create & Open Minds Media präsentieren: GYSI GEGEN GUTTENBERG LIVE 2026 Tickets finden Sie hier: https://www.myticket.de/de/gysi=gegen-guttenberg-tickets 29.09.2026, Neunkirchen, Gebläsehalle Neunkirchen 30.10.2026, Bochum, Ruhrcongress Bochum 01.12.2026, Kulmbach, Stadthalle Kulmbach Du möchtest Werbung in diesem Podcast schalten? Dann erfahre hier mehr über die Werbemöglichkeiten bei Seven.One Audio: https://www.seven.one/portfolio/sevenone-audio Du möchtest mehr über unsere Werbepartner erfahren? Hier findest du alle Infos & Rabatte: https://linktr.ee/gysigegenguttenbergpodcast
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