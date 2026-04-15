Europa spürt den Iran-Krieg, Verschnaufspause in Ungarn?, Trump fordert den Papst herausJetzt kostenlos streamen
Gysi gegen Guttenberg
Folge 153: Europa spürt den Iran-Krieg, Verschnaufspause in Ungarn?, Trump fordert den Papst heraus
37 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
Was passiert, wenn der Iran-Krieg endet? Sind dann alle militärischen Handlungen vorbei – und welche Rolle übernimmt Europa, um die Sicherheit nach dem Krieg zu gewährleisten?
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Gysi gegen Guttenberg
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Nachrichten, Talk, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2026: Open Minds Media GmbH