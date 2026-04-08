Hilfe, ein Arzt! Warum Männer so ungern zum Doc gehenJetzt kostenlos streamen
Gysi gegen Guttenberg
Folge 152: Hilfe, ein Arzt! Warum Männer so ungern zum Doc gehen
Karl-Theodor zu Guttenberg und Gregor Gysi sprechen persönlich, ehrlich, mit anständig viel Humor über Männergesundheit Gibt es die Männergrippe wirklich? Warum wird der Gang zum Urologen so oft vermieden? Und wie gehen Männer tatsächlich mit Krankheit und Verletzungen um? Heute sprechen Gregor Gysi und Karl-Theodor zu Guttenberg über die Gesundheit von Männern._x000B__x000B_Dabei wird es auch persönlich: Eigene Erfahrungen mit Krankheiten und Verletzungen zeigen, wie unterschiedlich Männer reagieren - zwischen Wehleidigkeit, Tapferkeit und Verdrängen._x000B_Der Umgang mit Gesundheit unterscheidet sich dabei oft deutlich - auch im Vergleich der Geschlechter. Während Vorsorgeuntersuchungen für viele Frauen selbstverständlich sind, schieben viele Männer sie oft auf. Auch ein Thema, das lange tabuisiert wurde, kommt zur Sprache: psychische Probleme. Warum fällt es vielen Menschen so schwer, darüber zu reden, und was passiert, wenn sie es tun? Guttenberg erzählt, auf welche Reaktionen er selbst gestoßen ist. All das und mehr in der neuen Folge. Viel Vergnügen! Das Buch von Axel Hacke erschienen im Dumont Verlag: Aua! Die Geschichte meines Körpers https://www.dumont-buchverlag.de/buch/axel-hacke-aua-9783832168094-t-5999 +NEWS+ Für uns bei der Open Minds Media, hat eine aufregende Zeit begonnen! Wir haben unsere Medienmarke GUTTENBERG und damit einige neue, spannende Formate gelauncht. Dienstags gibt es immer Land in Sicht-der Newstalk mit Klaus Brinkbäumer & Friends. Finden können Sie den Podcast hier: Spotify: https://open.spotify.com/episode/4U6uW1fPTDcYWkvZo0o2UZ?si=30968375b9524a61 Apple: https://podcasts.apple.com/de/podcast/land-in-sicht/id1874020578?I=en-GB Youtube: https://www.youtube.com/@LandinSichtDerNews-Talk/shorts Freitags gibt's immer die neue Folge des USA-Talks „Make America GOOD Again" mit der Gysi-gegen-Guttenberg Produzentin Ricardia Bramley 🎙️und KT Guttenberg. Make America GOOD Again ist hier zu finden: Spotify: https://open.spotify.com/show/35hEyPYLSc6rb7uNGWqS56?si=2e52aced02bb4341 Apple: https://podcasts.apple.com/de/podcast/make-america-good-again/id1872629250?l=en-GB YouTube: https://www.youtube.com/@MakeAmericaGOODagainDerUS-Talk Alle Infos finden Sie hier: www.guttenberg.media Dort können Sie sich auch schon beim NEULAND Update anmelden. 📚Weitere Empfehlungen: ✨ Neues Buch von KT zu Guttenberg Ein Auszug ist in den Freitagsfolgen zu hören - wer mehr möchte, findet das Buch hier: https://www.herder.de/leben/shop/p6/93765-3-worte-gebundene-ausgabe/ ✨ Neues Buch von Gregor Gysi Gerade erschienen! Jetzt bestellen: https://www.aufbau-verlage.de/aufbau/mein-leben-13-buchern/978-3-351-04276-9 ⭐️GGG Spiegel-Bestseller Sie haben „Gysi gegen Guttenberg" noch nicht gelesen? Hier entlang - ideal auch zum Verschenken: https://www.herder.de/geschichte-politik/shop/p4/85153-gysi-gegen-guttenberg-gebundene-ausgabe/ 🎟️Live 2026: Gysi gegen Guttenberg - Wir kommen zu Ihnen! Contra Create & Open Minds Media präsentieren: GYSI GEGEN GUTTENBERG LIVE 2026 Tickets finden Sie hier: https://www.myticket.de/de/gysi=gegen-guttenberg-tickets 27.5.2026, Aachen, Eurogress Aachen 29.09.2026, Neunkirchen, Gebläsehalle Neunkirchen 30.10.2026, Bochum, Ruhrcongress Bochum 01.12.2026, Kulmbach, Stadthalle Kulmbach Du möchtest Werbung in diesem Podcast schalten? Dann erfahre hier mehr über die Werbemöglichkeiten bei Seven.One Audio: https://www.seven.one/portfolio/sevenone-audio Du möchtest mehr über unsere Werbepartner erfahren? Hier findest du alle Infos & Rabatte: https://linktr.ee/gysigegenguttenbergpodcast
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