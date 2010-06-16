Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 14: Folge 074
43 Min.Folge vom 16.06.2010Ab 6
Maximilian gelingt es, Hanna seiner Liebe zu versichern und sie von einer Fortsetzung ihrer Beziehung zu überzeugen. Um gegenüber Maja ein Zeichen zu setzen, will Maximilian in Zukunft mehr Zeit bei Hanna verbringen. Finn ist von diesen Neuigkeiten bitter enttäuscht. Robert sagt Alexandra, dass sie sich in einen berechnenden und egozentrischen Menschen verwandelt hat. Alexandra will daraufhin mit Oskar brechen und ist kurz davor, Hanna ihre Taten zu gestehen. Caro versucht Florian nahe zu bringen, wie gefährlich Allianzen mit Oskar sind. Florian will sich Maximilian anvertrauen, doch der hat kein Ohr für ihn.
Hanna - Folge deinem Herzen
Genre:Romanze, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2010 ZDF Enterprises