Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 9: Folge 069
43 Min.Folge vom 08.06.2010Ab 6
Maximilian nähert sich Hanna wieder versöhnlich an und gibt Majas Druck nicht nach. Als Finn jedoch auf Ediths Initiative vorzeitig aus dem Krankenhaus entlassen wird, lässt sich Maximilian erweichen: Maja und Finn sollen vorläufig in der Villa wohnen. Oskar gerät unter Zugzwang hinsichtlich seiner geheimen Resort-Pläne, als Maximilian hoch motiviert an die Arbeit zurückkehrt und sein Projekt vorantreibt. Als Florian weitere Gefälligkeiten von Oskar fordert und den Bogen schließlich überspannt, beschließt Oskar, Florian loswerden zu wollen.
Genre:Romanze, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2010 ZDF Enterprises