Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 7: Folge 067
43 Min.Folge vom 04.06.2010Ab 6
Hanna und Maximilian erkennen, dass ihre Liebe größer ist als der Streit zwischen ihnen. Doch gerade als sie ihr Liebesglück genießen wollen, hat Maja einen schweren Asthmaanfall. Maximilian ist sofort zur Stelle, und Hanna erfährt schockiert, dass Maximilian sich nie von Maja trennen wollte. Während Edith auf eine gefährliche Art und Weise mehr Nähe zwischen Maja und Maximilian forciert, kann Alexandra das neue Liebesglück von Hanna und Maximilian kaum ertragen und sucht Trost bei Robert. Richard bittet Stefan um Hilfe in einer juristischen Angelegenheit, die sich als recht delikat entpuppt.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hanna - Folge deinem Herzen
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2010 ZDF Enterprises