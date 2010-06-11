Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 12: Folge 072
43 Min.Folge vom 11.06.2010Ab 6
Hanna versucht mit engagierter Werbung doch noch genug Teilnehmer für ihren Kochkurs zu finden, um das Geld für die Kreditrate hereinzubekommen, während Oskar und Alexandra gegensteuern. Oskars Plan, Florian mit einer Sisyphosaufgabe das Leben in Schönroda madig zu machen, scheitert an einem bisher unerkannten Talent Florians. Maximilian sorgt sich um Finn, bleibt aber bei seinem Plan, Finn keine glückliche Familie vorzuspielen. Maja sieht als letzte Chance die Drohung an Maximilian, mit Finn zurück nach Marseille zu gehen. Der Bluff funktioniert: Maximilian bittet Maja und Finn im letzten Moment, doch in Schönroda zu bleiben.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hanna - Folge deinem Herzen
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2010 ZDF Enterprises