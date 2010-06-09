Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 10: Folge 070
43 Min.Folge vom 09.06.2010Ab 6
Hanna und Maximilian sind sich trotz Majas Intervention ihrer Liebe sicher. Doch auf den Fischerkrug kommt neuer Ärger zu: Die erste Rate an die Bank ist fällig, und es ist nicht genug Geld da. Doch Hanna hat dank Richards attraktiver Begleitung eine geniale Eingebung. Maximilian hingegen gibt sich alle Mühe, seinem Sohn ein guter Vater zu sein. Umso überraschter ist er, als Finn ihm unter dem Einfluss von Maja schwere Vorwürfe macht. Während Oskar versucht, Florian an die Uni "wegzuloben", bekommt Richard seinen Führerschein wieder.
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Hanna - Folge deinem Herzen
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze, Drama
Altersfreigabe:
6
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