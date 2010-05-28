Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 3: Folge 063
43 Min.Folge vom 28.05.2010Ab 6
Zunächst scheint Finn seinen Sturz vom Pony gut überstanden zu haben, als er plötzlich bewusstlos zusammenbricht. In der Sorge um seinen Sohn macht Maximilian Hanna schwere Vorwürfe. Robert weigert sich weiterhin kategorisch, auf Oskars Erpressung einzugehen. Karl und Johann wollen nicht zulassen, dass Robert ihretwegen seine Existenz gefährdet. Oskar hingegen genießt sein Machtspiel. Dana verliert nach einer durchtanzten Nacht die Nerven, und Robert will Alexandra gegenüber zukünftig männlicher auftreten.
Hanna - Folge deinem Herzen
Genre:Romanze, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2010 ZDF Enterprises