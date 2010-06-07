Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 8: Folge 068
43 Min.Folge vom 07.06.2010Ab 6
Hanna rätselt, wie viel Gefahr von Maja ausgeht, da diese ankündigt, ihren Mann nicht kampflos aufgeben zu wollen. Als Maximilian Hanna erzählt, dass Maja und Finn nach Schönroda ziehen wollen, kommt es zum Streit. Hanna will die Missstimmung ausräumen, doch sie findet Maximilian eng vertraut mit Maja. Robert schwebt nach dem Kuss mit Alexandra zwischen Hoffen und Bangen, und Florian beginnt, Oskar in einem neuen Licht zu sehen, als dieser ihn vor Edith verteidigt.
Hanna - Folge deinem Herzen
Genre:Romanze, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2010 ZDF Enterprises