Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hanna - Folge deinem Herzen

Folge 061

TelenovelaStaffel 5Folge 1vom 26.05.2010
Folge 061

Folge 061Jetzt kostenlos streamen

Hanna - Folge deinem Herzen

Folge 1: Folge 061

43 Min.Folge vom 26.05.2010Ab 6

Hanna wird von Edith zu Finns Geburtstagsfeier gebeten. Wie von Edith geplant, lässt Finn Hanna zunächst abblitzen. Doch als Hanna Caro dabei hilft, Ediths Geburtstagsgeschenk für Finn zu organisieren, kommen Hanna und Finn sich wieder näher. Während Alexandra von Edith dazu vereinnahmt wird, Maja aufzubauen und ihr zu suggerieren, dass sie noch gute Chancen bei Maximilian hat, erkennt Dana, dass sie Jonas mit ihren Familien-Events zu sehr eingeengt hat. Sie steuert jetzt in eine komplett andere Richtung und versucht, Jonas zu zeigen, dass sie bei seinen jugendlichen Aktivitäten mithalten kann und will.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Hanna - Folge deinem Herzen
Telenovela
Hanna - Folge deinem Herzen

Hanna - Folge deinem Herzen

Alle 9 Staffeln und Folgen