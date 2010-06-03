Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 6: Folge 066
Der Streit zwischen Hanna und Maximilian gärt weiter, doch schon bald verwandelt sich ihre Wut in Sehnsucht nacheinander. Als Edith erkennt, dass ihre Intrige Finn fast das Leben gekostet hätte, denkt sie über einen Haltungswechsel nach. Doch als sie erfährt, dass Hanna ihrem Geheimnis auf der Spur ist, beschließt Edith, Hanna endgültig aus Maximilians Leben zu entfernen. Oskar nutzt Maximilians Abwesenheit, um in seinen Resort-Plänen zu schnüffeln. Als er dabei von Florian erwischt wird, besticht er ihn mit einer eigenen Kreditkarte. Roberts letzte Chance, Oskar zu besänftigen, zerschlägt sich, doch Gudrun hat die zündende Idee und schafft es mit einer List, Roberts Auftrag zu retten. Gitti und Johann freuen sich auf einen schönen Abend zu zweit. Nach einigen Missgeschicken ist es dann auch schließlich so weit.
