Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 13: Folge 028
Vor Eifersucht auf Alexandra kann Hanna in der Nacht nicht schlafen. Um sich abzulenken, surft sie im Internet und lernt im Chat ihren Lieblingskolumnisten Julius Stern kennen, der sich als überraschend nett entpuppt. Caros Befürchtungen, keine Chance gegen Oskar zu haben, bestätigen sich, als Edith Oskar den Rücken stärkt. Caro folgt Florians Rat: Sie kündigt und lässt sich von Florian zeigen, wie man das Leben genießt. Doch bald schwant ihr, dass sie dem falschen Ratgeber gefolgt sein könnte. Oskar nutzt die erste Gelegenheit, um Jonas beruflich zu schikanieren. Doch ohne Erfolg: Die Vatergefühle geben Jonas die Kraft, sich gegenüber Oskar souverän durchzusetzen.
